منتخبنا "للووشو كونغ فو" يحصد 6 ميداليات ذهبية وواحدة برونزية في لبنان

بيروت - وطن: حصد منتخبنا الفلسطيني لرياضة "الووشو كونغ فو" 6 ميداليات ذهبية وواحدة برونزية ضمن مباريات كأس العالم لمختلف الفنون القتالية، التي أقيمت يوم أمس في لبنان.

وفيما يلي أسماء اللاعبين الفائزين:

1- اللاعب محمد نوفل، حصل على ميداليتين ذهبيتين في "chang quan" رجال، و dau" sho" رجال.

2- اللاعب ايوب ادغيش، ميدالية ذهبية في "nun quan" رجال

3 اللاعبة سما السقا، ميدالية ذهبية في nunquan"" جروب B

4- اللاعبة دينا الزين، ميدالية ذهبية في chang quan جروب B

5- اللاعب شوقي أبو مويس ميدالية ذهبية في dao sho C

6- اللاعب محمد كنعان ميدالية برونزية في chang quan جروب C

هذا وتستمر مباريات اللاعبين اليوم الأحد في منافسات الـ"sanda" وستايل الـkinda"".