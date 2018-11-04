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منتخبنا "للووشو كونغ فو" يحصد 6 ميداليات ذهبية وواحدة برونزية في لبنان

04.11.2018 10:50 AM
منتخبنا &quot;للووشو كونغ فو&quot; يحصد 6 ميداليات ذهبية وواحدة برونزية في لبنان

بيروت - وطن: حصد منتخبنا الفلسطيني لرياضة "الووشو كونغ فو" 6 ميداليات ذهبية وواحدة برونزية ضمن مباريات كأس العالم لمختلف الفنون القتالية، التي أقيمت يوم أمس في لبنان.

وفيما يلي أسماء اللاعبين الفائزين:

1- اللاعب محمد نوفل، حصل على ميداليتين ذهبيتين في "chang quan" رجال، و dau" sho" رجال.

2- اللاعب ايوب ادغيش، ميدالية ذهبية في "nun quan" رجال

3  اللاعبة سما السقا، ميدالية ذهبية في nunquan"" جروب B

4- اللاعبة دينا الزين، ميدالية  ذهبية في chang quan جروب B

5- اللاعب شوقي أبو مويس ميدالية  ذهبية في dao sho C

6- اللاعب محمد كنعان ميدالية برونزية في chang quan جروب C

هذا وتستمر مباريات اللاعبين اليوم الأحد في منافسات الـ"sanda" وستايل الـkinda"".

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