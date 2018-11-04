منتخبنا "للووشو كونغ فو" يحصد 6 ميداليات ذهبية وواحدة برونزية في لبنان
04.11.2018 10:50 AM
بيروت - وطن: حصد منتخبنا الفلسطيني لرياضة "الووشو كونغ فو" 6 ميداليات ذهبية وواحدة برونزية ضمن مباريات كأس العالم لمختلف الفنون القتالية، التي أقيمت يوم أمس في لبنان.
وفيما يلي أسماء اللاعبين الفائزين:
1- اللاعب محمد نوفل، حصل على ميداليتين ذهبيتين في "chang quan" رجال، و dau" sho" رجال.
2- اللاعب ايوب ادغيش، ميدالية ذهبية في "nun quan" رجال
3 اللاعبة سما السقا، ميدالية ذهبية في nunquan"" جروب B
4- اللاعبة دينا الزين، ميدالية ذهبية في chang quan جروب B
5- اللاعب شوقي أبو مويس ميدالية ذهبية في dao sho C
6- اللاعب محمد كنعان ميدالية برونزية في chang quan جروب C
هذا وتستمر مباريات اللاعبين اليوم الأحد في منافسات الـ"sanda" وستايل الـkinda"".