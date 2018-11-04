استطلاع لوطن: 58% يعتقدون أن الأوضاع ستبقى على ما هي عليه في قطاع غزة

رام الله - وطن: أظهرت نتائج استطلاع لـ وطن، أن غالبية المستطلعة اراءهم يرون أن الأمور في قطاع غزة لا تتجه للتصعيد بين المقاومة وجيش الاحتلال، وان الأوضاع ستبقى على ما هي عليه .

وطرحت وطن على جمهور قرائها عبر موقعها الإلكتروني السؤال التالي: الى أين تتجه الأمور في قطاع غزة؟

ورآى (58%) من المصوتين أن الأوضاع ستبقى على ما هي عليه في قطاع غزة، بينما رأى (24%) أن الأمور ستتجه لحرب بين المقاومة وجيش الاحتلال، في حين اعتقد (18%) من جمهور المصوتين أن الأوضاع تتجه لبلورة اتفاق تهدئة بين فصائل المقاومة والاحتلال.