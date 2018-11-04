مجلس ادارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين يعلق عضويته في مجلس ادارة مؤسسة الضمان

رام الله - وطن: اعلن مجلس ادارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين عن تعليق عضويته في مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي لحين انهاء الحوار والاستجابة لمطالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين واجراء التعديلات اللازمة على القانون.

وشدد المجلس في بيان له على ضرورة تأجيل تنفيذ وسريان العمل بقانون الضمان الاجتماعي لحين الاستجابة وتحقيق المطالب التي طالب بها مجلس ادارة الاتحاد والهيئة العامة والتي ستقدم للجنة الوزارية ومؤسسة الضمان الاجتماعي.

ودعا المجلس الى تشكيل لجنة من مجلس ادارة الاتحاد وامناء سر الفروع واعضاء من الهيئة العامة لرفع المطالب التي تم التوافق عليها في اجتماع الهيئة العامة التشاوري والحوار حول هذه المطالب مع اللجنة الوزارية ومؤسسة الضمان الاجتماعي.