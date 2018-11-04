اتحاد المقاولين لوطن: مطالبنا سنرسلها الى مؤسسة الضمان وتعليق عضويتنا سيستمر حتى تحقيق تلك المطالب

رام الله - وطن: كشف رئيس مجلس ادارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين تاج الدين جمعة لوطن ان مطالب الاتحاد لمؤسسة الضمان الاجتماعي سيتم ارسالها اليوم بعد التوقيع عليها من قبل الهيئة العامة للأتحاد.

واكد جمعة ان الاتحاد قرر تعليق عضويته في المؤسسة الى حين انهاء الحوار والاستجابة لمطالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين واجراء التعديلات اللازمة على القانون.

واوضح جمعة "سنرسل مطالبنا الى مؤسسة الضمان الاجتماعي على ان نلتقي فيما بعد ونتحاور لتحقيق هذه الطلبات".

وحول هذه الطلبات قال جمعة "مطالبنا خاصة بقطاع المقاولات ومن ابرزها تعديل المادة 46 من القانون التي تقول ان المقاول الرئيسي هو صاحب المسؤولية عن المقاولين الفرعيين كالنجارين على سبيل المثال لتسجيلهم في مؤسسة الضمان ودفع التزاماتهم".

واضاف جمعة ان "تطبيق هذه الالتزامات صعبة على المقاول، فالمقاول الفرعي يمكن ان يعمل 10 ايام لدى مقاول ومن ثم يعمل لدى مقاول اخر، لذلك لا يوجد آليه يستطيع المقاول الرئيسي ضبط عمل المقاول الفرعي والذي يعمل معه فنيين وعمال".

واشار جمعة الى ان الاتحاد يطالب ان لا يسري القانون في لحظة تطبيقه على المشاريع القائمة، لأن المقاول قد استوفى جميع التزاماته الضريبية والتأمينات المطلوبة، واذا ما جرى تطبيق قانون الضمان على المشاريع المعمول بها حاليا فهذا سيعني اضطرار المقاول لدفع التأمينات والضرائب مرة اخرى".

هذا واعلن مجلس ادارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين عن تعليق عضويته في مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي لحين انهاء الحوار والاستجابة لمطالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين واجراء التعديلات اللازمة على القانون.

وشدد المجلس في بيان له على ضرورة تأجيل تنفيذ وسريان العمل بقانون الضمان الاجتماعي لحين الاستجابة وتحقيق المطالب التي طالب بها مجلس ادارة الاتحاد والهيئة العامة والتي ستقدم للجنة الوزارية ومؤسسة الضمان الاجتماعي.

ودعا المجلس الى تشكيل لجنة من مجلس ادارة الاتحاد وامناء سر الفروع واعضاء من الهيئة العامة لرفع المطالب التي تم التوافق عليها في اجتماع الهيئة العامة التشاوري والحوار حول هذه المطالب مع اللجنة الوزارية ومؤسسة الضمان الاجتماعي.