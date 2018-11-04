الاحتلال يحكم بالسجن 13 شهرًا على الأسير المريض بالسرطان علي حنون

قلقيلية- وطن: قال نادي الأسير الفلسطيني الأحد، إن محكمة "سالم" التابعة للاحتلال، حكمت على الأسير المريض بالسرطان علي محمود حنون (22 عاما) من قلقيلية، بالسجن الفعلي لمدة 13 شهرا وغرامة مالية بقيمة 3 آلاف شيقل.

وبين نادي الأسير في بيان صحفي، أن الأسير حنون والمعتقل منذ آذار/ مارس 2018 يعاني من سرطان في الخلايا الليمفاوية، وتدعي سلطات الاحتلال أن الفحوص التي أجريت له تبين أنه لم يعد مصابا بالمرض، علما أنه كان في مرحلة العلاج حينما تم اعتقاله.