قريباً.. افتتاح مدرسة "الإصرار 5" في مشفى الحسين ببيت جالا لتعليم الطلبة المرضى

"الصحة" و"التربية" تقرران تعزيز مدارس الإصرار في المشافي الحكومية

رام الله- وطن: أعلن وزيرا الصحة د. جواد عواد، والتربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، تعزيز مدراس الإصرار في المستشفيات الحكومية، والعمل على إفتتاح المزيد من المدارس داخلها، وذلك من أجل أن يتلقى الطلبة الدروس التعليمية االلازمة، أثناء فترة وجودهم للعلاج داخل المستشفيات.

جاء ذلك خلال إجتماع موسع عقده وزير الصحة، مع وزير التربية، بحضور الوكلاء، والوكلاء المساعدون، وعدد من المدراء العامون، في الوزارتين، وذلك في مكتب الوزيرعواد برام الله.

وشدد وزير الصحة أن الأطفال المرضى في قسم هدى المصري لعلاج السرطان في مستشفى بيت جالا، يتلقون الدروس التعليمية هناك منذ أكثر من 4 سنوات، ولكن الأن سيتم العمل على إفتتاح مدرسة الإصرار 5 في المستشفى، بحيث يتم تنظيم الدروس التعليمية في صفوف منتظمه، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأعرب وزير الصحة عن شكره العميق لوزارة التربية بكافة كوادرها، وعلى رأسهم وزير التربية د. صبري صيدم، على جهودهم وتعاونهم في إفتتاح المزيد مدراس الإصرار، في العديد من المشافي الحكومية، وتخصيص المعلمين لها، من أجل مواكبة أبنائنا لدروسهم التعليمية، أثناء تواجدهم لتلقي العلاج في المستشفيات.

من جانبه أشار الوزير صيدم الى أنه وبالتنسيق مع وزارة الصحة، سيتم إفتتاح مدرسة الإصرار 5 في مستشفى الحسين الحكومي في بيت جالا، خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد أن قامت الوزارتين بإفتتاح 4 مدراس سابقاً في المستشفيات الحكومية.

وشدد وزير التربية على السياسة الإستراتيجية التي تنتهجها الوزارة، والتي تهدف الى توفير التعليم لأبنائنا في كافة أماكن تواجدهم، وتذليل العقبات التي تعترض تعليمهم، لاسيما أبنائنا الذين يرقدون على أسرة الشفاء في المستشفيات.