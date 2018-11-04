الاحتلال يخطر بوقف البناء بمنزل قيد الانشاء في بيت أمر

الخليل- وطن: استلم مواطن من بيت آمر ،اليوم الأحد ، إخطار من قوات الاحتلال الإسرائيلي يفيد بوقف البناء بحجة عدم الترخيص.

وأفاد الإعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال قد سلمت المواطن ثائر محمود علي العلامي، إخطارا بوقف العمل بمنزله قيد الإنشاء، والتي تبلغ ومساحته 150مترا مربعا، بمنطقة واد الشيخ المحاذي لشارع الخليل القدس، بذريعة عدم الترخيص، كما حاولوا مصادرة شاحنة محملة بمواد بناء متوقفة أمام المنزل.

ومن الجدير ذكره أن مستوطنون قد هاجموا أمس مناطق متعددة في الخليل الأمر الذي أدى إلي إصابة مواطن ونجله بإصابات طفيفة ، كما قاموا أيضا بمهاجمة محلات تجارية بالمحافظة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.