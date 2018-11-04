آلية السفر عبر معبر رفح غدا الاثنين

غزة- وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزّة، الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، ليوم الاثنين 5 تشرين ثاني/نوفمبر 2018.

وقالت الوزارة إن السفر يوم الاثنين، سيكون للحافلتين السادسة والسابعة، بالإضافة إلى الحافلة الثامنة حتى رقم (69) من كشف (29-11) المرفق أدناه.

ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 5:30 صباح الإثنين في صالة أبو يوسف النجار بخان يونس واصطحاب أمتعتهم للسفر، كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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