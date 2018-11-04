خدمات رفح يكتسح الهلال بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري الممتاز



غزة- وطن: استعاد نادي خدمات رفح صدارة دوري القدس الممتاز، بفوزه الكاسح مساء اليوم الأحد، على نادي هلال غزة بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الأسبوع التاسع للدوري.

ورفع خدمات رفح رصيده بعد هذا الانتصار الكبير إلى 19 نقطة بفارق نقطة عن مطارده اتحاد خان يونس، بينما تراجع هلال غزة إلى المركز الرابع برصيد 15 نقطة.

وافتتح اللاعب أحمد البهداري التسجيل للخدمات في الدقيقة الـ31 من زمن الشوط الأول مستغلا تمريرة من زميله محمود النيرب، وقبل دقائق قليلة من نهاية الشوط أضاف بدر موسى الهدف الثاني للخدمات، لينتهي الشوط لصالح الخدمات بهدفين نظيفين.

وعاد اللاعب بدر موسى وبعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني وسجل الهدف الثالث لفريقه والثاني له، ولم يستطع الهلال تقليص النتيجة لينتهي اللقاء بفوز الخدمات بثلاثية نظيفة.

وفي لقاء آخر، حقق نادي شباب رفح فوزاً صعبا على حساب مضيفه شباب جباليا بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة وينفرد بالمركز الثالث، بينما ظل الشباب عند 14 نقطة بالمركز الخامس.

(وفا)