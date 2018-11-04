جيش الاحتلال يبدأ تمرينين الأكبر من نوعهما في دولة الاحتلال

رام الله- وطن: أعلن جيش الاحتلال، اليوم، بدء تمرينين عسكريين الأكبر من نوعهما في دولة الاحتلال.

ويستمر التمرينان حتى يوم الخميس الموافق (15/11/2018).

وذكر جيش الاحتلال ان أحد التمرينين يحاكي سيناريوهات إغاثة وإنقاذ حديثة، حيث في إطاره ستُلاحَظ تحركات لوسائل طيران في جنوب ووسط دولة الاحتلال.

وأضاف أن هذا التمرين يراقب ويشارك فيه ستّ دول، هي: الولايات المتحدة، وإيطاليا، وكرواتيا، وتشيكيا، وكندا وهولندا".

أما التمرين الثاني، فيتعلق لطيران الاحتلال العسكري، وهو واسع النطاق، ويحاكي مواجهة أهداف متقدمة.