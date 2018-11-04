"بيسان" يطالب بتأجيل التسجيل في الضمان لـ6 أشهر وفتح النقاش حول القانون

رام الله- وطن: طالب مركز بيسان للبحوث والانماء، بضرورة تأجيل التسجيل لمدة ستة شهور وفتح النقاش وتجسير الهوة من أجل قانون عادل وشامل قابل للتطبيق ومحقق لمصالح جموع العاملين.

وأوضح المركز في بيان له، مساء اليوم، "اننا في مركز بيسان للبحوث والانماء نطالب بما طالب به اجتماع المؤسسات الاهلية بضرورة تأجيل التسجيل لمدة ستة شهور وفتح كل من قانوني الضمان والعمل معا للنقاش وتجسير الهوة بينهما، مع اشراك التشريعيين الموجودين في ذلك اضافة الى اشراك القوى السياسية في هذا الحوار، وإعادة إنتاج جسم شعبي عريض ممثلا لكل الأطراف يقود النضال من أجل قانون عادل وشامل قابل للتطبيق ومحقق لمصالح جموع العاملين".

وجاء في بيان المركز: على اثر التداعيات المتسارعة والمتعلقة بعملية تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، سواء بانسحاب ممثلي "القطاع الخاص" وممثلي النقابات المهنية ولربما في الدقائق والساعات القادمة يكون قد حذا حذوهم غيرهم، وتعليق عضوية آخرين في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي ، وما ورد في بيان القطاع الخاص من لهجة تهديدية فيما يتعلق بالسلم الاهلي، ومحاولة التحريض المبطن ضد حقوق العاملين الاجيرين، وفي ضوء الحوار الذي جرى بين مؤسسات المجتمع المدني، وعلى اساس ورقة شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية والتي شكلت موقفا متقدما عن دعاة التطبيق الفوري للقانون ثم تأجيل التعديلات عليه ورهنه بالنضالات القادمة، فان مركز بيسان اذ يؤكد على موقفه السابق وبناء على رؤية نابعة من قراءة الواقع الاقتصادي الاجتماعي والسياسي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وتقييمه للنظام الساسيي القائم الذي يعاني انقساما يعيق تطبيق القانون في الجزء الاكثر حاجة له وهو قطاع غزة الخاضع للعقوبات من شتى الاصناف، كما يعاني من تضعضع ثقة المواطنين به وخاصة من السلطة التنفيذية، وجراء استفحال الفجوة الطبقية وانتشار البطالة ، وتفشي الفساد، وغياب اي شكل رقابي على السلطة التنفيذية يكون حقيقيا وفاعلا، ومن خلال رؤيته لواقع النقابات العمالية المفكك وغير الفاعل والذي تشوبه قصص فساد ايضا، عدا عن احتواء السلطة للبنية النقابية وبرنامجها، وضعف دورها المجتمعي فان موقف مركز بيسان للبحوث والانماء تجاه هذه التداعيات هو الآتي:

1- ان الضمان الاجتماعي هو حق لكل مواطن دون اي تمييز، وان هذا الحق يجب ان يكون شاملا لكل المواطنين.

2- ان الضمان الاجتماعي يجب ان يكون شاملا لكل انواع التأمينات التي ينص عليها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وما ورد من مواثيق اصدرتها منظمة العمل الدولية.

3- يجب ان يكون هناك انسجام بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالحد الادنى للاجور، ومكافأة نهاية الخدمة، وقضايا اخرى مثل ضرورة خلق قاعدة بيانات عن العاملين والعاطلين عن العمل وضرورة الزام المشغلين بتسجيل العاملين لديهم في مكاتب وزارة العمل. وهذا الإنسجام ضروري وهام وبدونه لن يكون هنلك تطبيق عادل لقانون الضمان الإجتماعي.

4- ان هناك اربعة توجهات تجاه القانون محل الاشكال : فهناك القطاع الخاص الذي يحاول ويعمل على التخلص من قانون الضمان الحالي على رداءته، وهناك من يدعو الى الاستعجال في تطبيق القانون كما ورد في صيغته النهائية، فيما هناك بين المؤسسات من ترى ضرورة تطبيق القانون ثم النضال لتعديله مستقبلا، وهناك من يرى ضرورة اعادة فتح القانون برمته للنقاش والتعديل، واعادة صياغة قانون شامل وعادل وملائم، ومركز بيسان ينتمي الى هذا الاتجاه لما فيه من نظرة شمولية لمفهوم وقانون الضمان الذي يجب أن يسود.

5- ان مركز بيسان يحذر العاملين في القطاع الخاص من خطورة انجرارهم في رفض القانون الحالي وراء رغبات القطالع الخاص في التملص من اي مسؤولية اجتماعية تجاه العاملين، فرفضهم للقانون لا يقوم على الدعاوى المعلنة حول لاعدم شموله وعدالته انما تغطي هذه الشعارات رغبة خفية باتت معروفة لدى الجميع في التخلص من القانون برمته واي التزام اجتماعي آخر تجاه العاملين.

6- اننا امام وضع نقابي عمالي متقادم ومترهل وينخره الفساد، وهو لا يمثل ديمقراطيا العمال، وبالتالي فان هناك خطر ان يساوم هذا الاتحاد على حقوق العمال وهو خطر محدق.

7- إن المركزيرفض خطاب الإتهام والتشويه والسباب وممارسات ردود الأفعال التي يمارسها البعض في سياق إصراره على ضرورة تطبيق القانون كما هو!! بصيغته الحالية، وكأنها أصوات تحي بالإستعلاء على المواطنين والجماهير... أو إدعاء الكمال أو تنزه هذا القانون كمنجز لا يمكن تطويره والإتيان بأفضل منه.

8- ان الحراكات الجاري حول القانون، يجب ان تدفع جميع الحريصين على حقوق العاملين الى التفكير جديا في اسبابها الموضوعية دون الرجم باي اتهامات تعزل العاملين عن الناس وتلحقهم بارباب عملهم وبالتالي لا بد من شن حملات توعية وطنية، مترافقة مع إعادة هيكلة الوضع النقابي العمالي، بما يخلق نضالا عماليا ونقابيا حقيقيا.