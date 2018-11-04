الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تدعو وسائل الإعلام لتحري الدقة

غزة- وطن: قالت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، إنه فيما ينتظر شعبنا تحقق أهداف مسيرات العودة وكسر الحصار، وفي ظل الدور المصري المتواصل من أجل المصالحة وإنهاء الحصار الظالم عن أبناء شعبنا في قطاع غزة، يحاول الاحتلال وقف مسيرات العودة بأي طريقة عبر أزلامه وأياديه القذرة.

وأكد الهيئة أن جهات مشبوهة قامت بتوزيع تعميم يسيء لمسيرات العودة وكسر الحصار ولتضحياتها من الشهداء والجرحى ولمشهدها الكفاحي .

وحذرت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، كافة المزورين والمتلاعبين بوحدة شعبنا وبمنجزاته الوطنية وفي مقدمتها مسيرات العودة ، مؤكدة أن هذه المحاولات ستفشل في احداث أي وقيعة بين مكونات المسيرات.

كما دعت الهيئة وسائل الاعلام والنشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والالتزام بالمسؤولية وعدم التسرع في نشر الاخبار المفبركة والإشاعات ، والعودة لجهات الاختصاص تجنبا لأي بلبلة يسعى المزورون والكذابون لتحقيقها من خلال اخبارهم المزورة.