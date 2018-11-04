"شركات النقل" تعلق عملها بكرم أبو سالم بدءاً من يوم غد

غزة- وطن: أعلنت جمعية النقل البري في قطاع غزة تعليق العمل في معبر "كرم أبو سالم" التجاري جنوبي القطاع بدءا من يوم غد الاثنين بسبب فرض السلطة الفلسطينية رسومًا جديدة على شاحنات النقل في المعبر.

وقالت الجمعية -التي تضم معظم شركات الشاحنات في القطاع، مساء الأحد إنّ شركات النقل وسائقي الشاحنات قرروا الاحتجاج غدًا وتعليق العمل بشكل كامل في المعبر من الجانب الفلسطيني، بسبب فرض رسوم جديدة على الشاحنات.

وتقدر الرسوم التي فرضتها السلطة على الشاحنات العاملة في المعبر 30 شيقلًا للشاحنة الوحدة، تتوزع كالتالي: 20 شيقلاً رسوم دخول، و10 شواقل مقابل ميزان ما على الشاحنات (القبّان).

ووصفت جمعية النقل البري القرار "بالمُجحف" لأنه يُشكل عبئًا على سائقي الشاحنات في ظل تردي الأوضاع المعيشية وتدني نسبة الواردات للقطاع؛ بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.

وشددت على أن تعليق العمل في المعبر سيستمر لحين إلغاء قرار فرض الرسوم؛ مطالبةً السلطة الفلسطينية بما فيها هيئة المعابر بالتراجع عن القرار فورًا.

المصدر: "صفا"