الأولمبية الفلسطينية: غاضبون من هرولة بعض الدول العربية باتجاه التطبيع

رام الله- وطن: أعربت اللجنة الأولمبية الفلسطينية عن غضبها وضيقها وأسفها من هرولة بعض الجهات العربية باتجاه التطبيع، مطالبة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب واتحاد اللجان الاولمبية العربية والتضامن الاسلامي ممارسة دورها ومسؤولياتها على هذا الصعيد وبحق كل مَنْ يقفز عن قرارات الاجماع العربي والاسلامي والامتين العربية والاسلامية.

وقد أصدرت اللجنة الأولمبية الفلسطينية، اليوم الاحد، بياناً، ردا على مشاركة وفود رياضية من دولة الاحتلال في اكثر من محفل رياضي عربي، خاصة في الإمارات وقطر وفيما يلي نص البيان:

في الوقت الذي تُمارس سلطات الاحتلال عربدتها وعنجهيتها، وتتوسع في غطرستها واجراءاتها اللامسؤولة تجاه المنظومة الرياضية الفلسطينية، ككل، بهدف اجهاضها واعاقة خطوها، وفرملة نهوضها، وكان اخر فصل بائس وأحمق، ارتكبته عندما اقتحمت، بكل صلف واستقواء، مقر نادي سلوان المقدسي، وانهالت بالضرب المُبرح على أعضاء مجلس الإدارة، فان ما يؤسف له أن رياضيي دولة الاحتلال وعناوين العنصرية والإجرام الاحتلالي، أصبحوا يتواجدون في اكثر من عاصمة عربية، مثل أبو ظبي والدوحة، ويتم استثمار وجودهم لاغراض التطبيع الشامل وبشكل مقيت، واصبح نشيد دولة الاحتلال يصدح على مسمع ومرأى الجميع، وما يؤسف له اكثر واكثر ان هناك رياضيين عرباً، لم يترددوا في التوسع، افقياً وعمودياً، في التطبيع، وذلك من خلال المشاركة في أنشطة وفعاليات رياضية وشبابية تنظمها دولة ألاحتلال وأين؟ في قلب مدينة القدس المحتلة، مهوى الافئدة، ومسرى الرسول محمد، عليه افضل الصلاة، وموئل المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، وكنيسة القيامة، وبصورة متعمدة ومقصودة ومخطط لها سلفاً، من اجل التدليل والتأكيد على تهويدها واسرلتها.

امام هذه المشاهد التطبيعية الحافلة بالاستفزاز والبؤس، فان اللجنة الأولمبية الفلسطينية إذ تؤكد التزامها واحترامها للميثاق الاولمبيي والقوانين والمواثيق الرياضية والانسانية، فإنها تُعبر عن كامل غضبها وضيقها وتبرمها، من هرولة بعض الجهات العربية باتجاه التطبيع، في الوقت، الذي تمضي دولة الاحتلال في همجيتها تجاه الاسرة الرياضية، ونزوع قادتها باتجاه الاجرام والتحريض والتأليب والعزف على وتر العنصرية، ونذكر هنا كيف ان وزيرة الثقافة والرياضة "ميري ريغيف" والتي تعتبر من أشد المتطرفين إجراما وعنصرية وشعارها المعلن في كافة المحافل الرياضية: "الموت للعرب" يتم استقبالها وبحرارة في عاصمة عربية ويتم الاحتفاء بها في جولات سياحية وصولاً الى الولوج للمساجد المقدسة.

إن اللجنة الأولمبية الفلسطينية إذ تُذكّر الجميع بالقرارات الصادرة عن مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، واتحاد اللجان الاولمبية العربية والتضامن الاسلامي والموقف المعلن برفض وتجريم التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي ما دام يحتل فلسطين والاراضي العربية وينتهك القوانين والمواثيق الدولية وخاصة بحق الرياضة والرياضيين الفلسطينيين، فإنها تُعبر عن شديد اسفها لما قامت به تلك العواصم العربية، وتطالب مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب واتحاد اللجان الاولمبية العربية والتضامن الاسلامي ممارسة دورها ومسؤولياتها على هذا الصعيد وبحق كل مَنْ يقفز عن قرارات الاجماع العربي والاسلامي والامتين العربية والاسلامية.

يشار إلى أن الإمارات استقبلت بحفاوة وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغف نهاية الشهر الماضي على رأس وفد رياضي مرافق لها، كما استقبلت قطر وفداً رياضياً إسرائيلياً أخر في ذات الفترة.