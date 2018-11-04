مستوطنون يرشقون سيارات المواطنين بالحجارة غرب نابلس واصابة رضيعة

نابلس- وطن: اعتدى مستوطنون على سيارات المواطنين المارة غرب نابلس، برشقها بالحجارة، مما أدى لإصابة رضيعة برضوض.

وأفادت مصادر محلية، أن المستوطنين رشقوا سيارة الأسير المحرر علي شواهنة بالحجارة على طريق "يتسهار" قرب مستوطنة حفات جلعاد غرب نابلس وكان برفقته عائلته، مما أدى لاصطدام رأس طفلته الرضيعة بزجاج السيارة، حيث أصيبت برضوض.

وأضافت أن جيش الاحتلال يحتجز عائلة الأسير شواهنة على الطريق، فيما لم تصل أي سيارة إسعاف إلى المكان.