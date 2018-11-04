فيديو | جماهير غفيرة في القدس تشيع 5 من ضحايا حادث السير المفجع

القدس- وطن: شيعت جماهير غفيرة في القدس المحتلة مساء اليوم، جثامين 5 من ضحايا لقمة العيش الستة، الذين لقوا مصرعهم بحادث الطرق المفجع، فجر اليوم الاحد، عندما انحرفت شاحنة عن مسارها واصطدمت بمركبة كانت تقل العمال على شارع 90 قرب أريحا.

وتمت الصلاة على الجثامين الخمسة في المسجد الأقصى المبارك، ومن ثم تشييعهم الى مقبرة باب الأسباط وباب الحرمة، وسط حالة من الحزن والألم.

وضحايا الحادث الأليم هم: رجائي عوني زاهدة وشقيقه لطفي من وادي الجوز، واحمد زياد الايوبي من بلدة الزعيم، والشاب مجد ناصر سمارة ( 18 عاما ) من كفر عقب، والفتى مجد حلمي عسلية (17 عاما ) من كفر عقب، وعلاء قرش حيث تأجلت جنازته ومن المتوقع أن تكون يوم غدٍ.