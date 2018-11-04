الكابنيت ينهي اجتماعًا حول غزة

وطن: أنهى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" اجتماعه الذي عقده مساء اليوم والذي ناقش عدة مسائل وعلى رأسها جهود إنهاء الحصار عن قطاع غزة بوساطة مصرية.

وذكرت القناة العبرية العاشرة أن "هنالك شبه إجماع بين أعضاء الكابينت على الذهاب نحو ذلك واستنفاذ الجهود حتى النهاية في الوقت الذي كرر فيه وزير الجيش أفيغدور ليبرمان دعواته بتوجيه ضربة عنيفة لحماس قبل أي تسوية".

ونقلت القناة عن وزير البناء والإسكان يوآف غالانت قوله إنه "لا يتوجب التردد خلال المعركة ولكن لا يتوجب الهرولة نحو الحرب طالما أن هنالك فرصة لنجاح هذه الجهود".