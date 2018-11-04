صحافي سعودي على قناة إسرائيلية

وطن- وكالات: في إطار خطوات التطبيع، ظهر صحفي سعودي على قناة إسرائيلي مباشرة من الرياض.

وأجرت "القناة 13" الإسرائيلية، مقابلة مع الصحفي دهام العنزي مباشرة من العاصمة السعودية الرياض، حول موقف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بضرورة الحفاظ على استقرار السعودية واهميتها وما هو موقف السعودية من هذا الكلام.

من ناحيته، قال الصحفي الإسرائيلي، يوني بن مناحيم، عبر صفحته على تويتر، إن رئيس نتنياهو، سيزور البحرين "قريبا جداً"، وفق ما أوردت قناة الميادين.

وتوجه وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس يصل إلى سلطنة عُمان موفداً من قبل نتنياهو، بهدف الدفع بالمبادرة المشتركة المسمّاة "سكك السلام الإقليمي" لربط دول الخليج بدولة الاحتلال والبحر الأبيض المتوسط في مسار يتجاوز إيران على حد قول كاتس، مشدّداً على أهمية انطلاق التطبيع بين إسرائيل ودول الخليج بخطوات قوية كما قال.