بينت: ليبرمان غير قادر على قيادة المؤسسة الأمنية

وطن: في هجوم هو الأعنف منذ سنوات ، جدد وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينت، اليوم الأحد، مهاجمته لوزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان قبيل مناقشة قانون طرد عائلات منفذي العمليات من الفلسطينيين.

ونقلت القناة السابعة العبرية عن بينت قوله، إن "ليبرمان غير قادر على قيادة المؤسسة الأمنية"، مضيفا "خلال السنتين الماضيتين، لقد دمر ليبرمان الردع الإسرائيلي".

وتابع "الإرهابيون" ليسوا خائفين. فهم يعرفون أن بيوتهم لن تدمر، كما أن عائلاتهم ستحصل على 12،000 شيكل في الشهر، وأنهم سيحصلون على مجد الشهداء، اليوم سنرفع القانون لطرد عائلات "الإرهابيين" حتى يكون رادعًا لهم". على حد زعمه.