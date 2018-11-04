المالكي: نتحرك بهدوء لتغيير توجه البرازيل بنقل سفارتها للقدس

وطن- وكالات: كشف وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، عن تحركات فلسطينية لتغيير توجه البرازيل نقل سفارتها في تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وقال المالكي "نعمل بهدوء لتغيير التوجه، هم لم يقرروا بعد، والمطلوب هو كيفية التأثير على الموقف البرازيلي عبر جهات عديدة".

وأضاف "توجهنا هو العمل لإقناع الرئيس المنتخب (جاير بولسونارو) بالعدول عن هذا التفكير".

وبين أن هناك فرصة حتى الأول من يناير/ كانون الثاني القادم، أي عندما يتم تنصيب الرئيس الجديد.

وتابع "وضعنا أمامنا خطة متكاملة لكيفية تحقيق ذلك، وسنعمل على تنفيذها من خلال أدوات تنفيذية محلية، عربية، إسلامية، كنسية، جالية، أحزاب وبرلمان، ودولية".

والخميس، جدد رئيس البرازيل المنتخب المنتمي لليمين المتشدد جاير بولسونارو، في تصريحات صحفية، وعده الانتخابي بنقل السفارة، بعد تقلده منصبه بشكل رسمي.

يشار أن الولايات المتحدة وغواتيمالا اتخذتا الخطوة ذاتها بشكل رسمي، في مايو/ أيار الماضي، تنفيذا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نهاية 2017، اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال.

ولاقت الخطوة تنديدا دوليا واسعا، وقطعت القيادة الفلسطينية على إثرها اتصالاتها مع واشنطن.

(الأناضول)