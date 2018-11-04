مانشستر سيتي يسحق ساوثهامبتون وينفرد بصدارة "البريميرليج"

وطن: استعاد فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على ضيفه ساوثهامبتون بسداسية لهدف مساء الأحد، على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة 11.

وأحرز أهداف مانشستر سيتي كل من لاعب ساوثهامبتون ويسلي هويت بالخطأ في مرماه بالدقيقة السادسة، وسيرجيو أجويرو في الدقيقة 12، ودافيد سيلفا بالدقيقة 18، ورحيم سترلينج "هدفان" في الدقيقتين 45، و67 على التوالي، وليروي ساني بالدقيقة 90، فيما سجّل داني إنجر هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 30 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، يتصدّر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 29 نقطة، متفوّقاً على ليفربول بفارق نقطتين، أما ساوثهامبتون فتوقّف رصيده عند 7 نقاط، ليظل في المركز 16.

وأجرى مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا تعديلاً واحداً على تشكيلته الأساسية، فجلس الدولي الجزائري رياض محرز على مقاعد البدلاء لصالح الألماني ليروي ساني.

أما مدرب ساوثهامبتون مارك هيوز، فقام بـ 3 تعديلات على تشكيلته الأساسية، فشارك كل من بيير-إميل هويبرج، وجيمس وارد-براوس، وشابن لونج مكان أوريول روميو، ومحمد اليونسي، وتشارلي أوستن.