حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وزخات متفرقة من الأمطار

وطن: قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون الاثنين غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله على فترات زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبه بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة وباردة نسبياً الى باردة، وتسقط بإذن الله على فترات زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبه بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وغدا الثلاثاء تنبأت الدائرة بأن يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله على فترات زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وبعد غد الأربعاء يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً نسبياً الى لطيف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس المقبل يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً نسبياً الى لطيف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الدائرة من خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة للأرض.