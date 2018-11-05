الحراك الفلسطيني يدعو لاعتصام مركزي ضد الضمان في رام الله الاثنين المقبل

رام الله - وطن: دعا الحراك الفلسطيني الموحد ضد قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، لإعتصام مركزي "إعتصام الغضب" يوم الإثنين القادم الثاني عشر من نوفمبر للعام 2018.

وناشد الحراك الرئيس وأصحاب العقول من حوله بضرورة التدخل المستعجل لحلّ الأزمة المشتعلة في فلسطين والناتجة عن قرار بقانون الضمان الاجتماعي.

وحذر الحراك في بيان له كل من تسوّل له نفسه محاولة الإلتفاف على الحراك الفلسطيني.

وفيما يلي نص البيان:

"بسم الله الرحمن الرحيم

بيان رقم (5)

إنّما النصرُ صبرَ ساعة..

بيان صادر عن الحراك الفلسطيني الموحد

يا جماهير شعبنا الفلسطيني أينما حللتم

تحية الوطن والقدس عاصمة فلسطين الأبدية

جماهير شعبنا الفلسطيني، نخطّ بياننا وكلنّا أسفاً وعزاءً لشعبنا بما أصابه اليوم في حادثٍ مؤسفٍ نِتاجَ البحث عن لقمة العيش، نودع شباباً بعمر الزهور، ندعو لهم بالرحمة والمغفرة، ونتمنى لأهلهم الصبر والسلوان. رحلوا اليوم بوفاة غير طبيعية... توفّو وفاةً مشرّفة... رَحِمَهُمْ الله!

جماهير شعبنا، جماهير العمال والموظفين، لم يكن مفاجأة للعيان اليوم تعنّتُ بعض الإتحادات العمالية وإصرارها على موقفها الجبان بضرورة تطبيق القرار بقانون للضمان الإجتماعي، فهو موقفٌ يجسّد نواياهم الخبيثة بتحقيق أجندتهم ومصالحهم الشخصية، فكلّ يغني على ليلاه! فلا نامت أعين الجبناء!

تجرأ اليوم ممثلي إتحاد العمال للخروج أمام وسائل الإعلام، وعلامات الخوف ترتسم على وجوههم، وبصوت مرتفع ومرتجف ليعلن رئيسهم – ويقنع الجماهير – بضرورة تطبيق القرار بقانون في محاولة يائسة لاستغفال العمال والموظفين، وعليه اقتضى التنويه إننا لا نرى في هذا القرار إلا أعلى درجات الجَوْر والاستهجان ضد العمال والموظفين. واعلموا جيداً "هو الجمهورُ لا أنتم أتسمعنا جحافلُكم أتسمعنا دواوينُ المعاقلِ في حكومتِكم؟ هو الجمهور لا أنتم ولا يخشى لكم أحداً".

إنّ محاولة المصرّين على تطبيق القرار بقانون بالاستعانة بأدوات وأجسام مشبوهة لإصدار بيانات ضد الحراك العمالي ومطالب جماهير العمال والموظفين ما هي إلا فشلٌ ذريع ويكفيناالقول:"يخاطبني السَّفِيهُ بكلِّ قبحٍ.... فأكرهُ أن أكونَ له مجيبَا... يزيدُ سفاهةً فأزيدُ حلماً ... كعودٍ زاده الإحراقُ طيبَا."

وعليه فإننا نؤكد على ما يلي:

أولاً: إنّنا ومنذ انطلاق الحراك الجماهيري أعلنا دعمنا المطلق للقيادة الفلسطينية، وعليه فإننا نناشد شخص الرئيس وأصحاب العقول من حَوْله بضرورة التدخل المستعجل لحلّ الأزمة المشتعلة في فلسطين والناتجة عن قرار بقانون الضمان الاجتماعي، خاصة في ظل المحاولات اليائسة لإجهاض القضية الفلسطينية.

ثانياً: إنّنا نؤكّد على موعد الإعتصام المركزي "إعتصام الغضب" يوم الإثنين القادم الثاني عشر من نوفمبر للعام 2018. كونواعلى اليقين أن قانون الضمان الاجتماعي سيكون بعيداً عن حسابات العمال والموظفين وستفرض حسابات أخرى في الميدان، يخطّها الشارع الفلسطيني!

ثالثاً: مع استمرار الحكومة بتعنّتها ورفضها لمطلب الشارع، فإنّنا نحذر كل من تسوّل له نفسه محاولة الإلتفاف على الحراك الفلسطيني من خلال الاجتماع الذي سيعقد في الخامس من نوفمبر 2018، وأن أي دعوة للحوار أو النقاش هي مرفوضة جملة وتفصيلاً قبل العدول عن القرار الجائر والانصياع لمطلب الشارع، وعليه لا تحاولوا اختبار صبرنا أو ذكائنا فسيكون في اختباراتكم نوع من الفشل.

رابعاً: نقولها لأعضاء مجلس إدارة ما يُسمّى بمؤسسة الضمان، فيا من خرجتم طَوْعاً من المجلس، تداركْتًم أنَفْسكم !!! أمّا اولئك الذين تشبّثوا بعُرُوشِهم نُحذّرُكُم، فالقادِمُ أعْظم! وعليه نُشدّد الدعوة على كافّة ممثلي النقابات العمالية في مجلس إدارة الضمان بأن يتخذوا الموقف الشجاع بضرورة الانسحاب الفوري من المجلس وضمّ أصواتهم إلى صوت العاملين والكادحين والموظفين، صوت الحقّ.

خامساً: إنّ أبناء الحراك، حملوا مطالب الشارع أمانة في أعناقهم. ولن يبيعوا أو يتخلوا عن تلك الأمانه، ونقول للعابثين بأمن الوطن من خلال إصرارهم على إفقار هذا الشعب، بأن الشعوب إذا غضبت ستحرق الأخضر قبل اليابس. فما بالكم إن كانت هذه الغضبة من شعب الجبارين!

الحراك الفلسطيني الموحد

رام الله – فلسطين

‏الإثنين‏، 05‏ نوفمبر‏، 2018"