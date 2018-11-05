الاقتصاد: فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة لكوتا القوائم السلعية A1 وA2

رام الله- وطن: أعلنت الإدارة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الاثنين، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة باستيراد السلع التي تندرج تحت الكوتا القوائم السلعية A1 و A2.

ودعت الوزارة، في بيان، الراغبين في الاستيراد التوجه لمقر وزارة الاقتصاد الوطني – المركز الرئيسي – مبنى المجمع الحكومي – رام الله ، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات، علما أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 13/11/2018 وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ .