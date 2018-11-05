إصابات بقمع الاحتلال للحراك البحري الـ15 شمال قطاع غزة

رام الله-وطن: أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق عصر الإثنين بقمع قوات الاحتلال الحراك البحري الـ15 قرب الحدود البحرية شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بإصابة 3 مواطنين من بينهم فتى بالرصاص الحي وإصابة آخرين بالاختناق وحالات إغماء جراء إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز على المشاركين في الحراك.

وأشار إلى أن 15 قاربًا رفعت علم فلسطين شاركوا في الحراك، بالإضافة لمئات المواطنين المساندين قرب الحدود البحرية شمالي غربي بيت لاهيا.

وأفاد أن زوارق الاحتلال أطلقت النار تجاه القوارب المشاركة في الفعالية، ما اضطرها لتغيير مسارها جنوبًا.

ولفت إلى أن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المُسيل للدموع.