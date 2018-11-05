أبطال فلسطين يواصلون حصد الذهب في بطولة العالم للووشو كونغ فو

بيروت-وطن: واصل أبطال فلسطين، حصد الميداليات في بطولة العالم بلعبة الووشو كونغ فو المقامة في العاصمة اللبنانية بيروت.

ورفع أبطال فلسطين حصتهم من الميداليات إلى 14 ذهبية، و 5 فضيات، وبرونزية في الساندا والأساليب والكيندا، ليحتلوا مراكز متقدما في البطولة التي يشارك فيها 20 دولة من مختلف دول العالم.

وكان اللاعب محمد فايق نوفل حصد ثلاثة ميداليات ذهبية في بطولة العالم للفنون القتالية التي نظمها الاتحاد اللبناني للوشو كونغ فو في مدينة جونية في لبنان، عن العاب الساندا، والأسلوب الشمالي، ومنافسات السيف العريض.

كما أحرز اللاعب ايوب ادغيش - ذهبية - nun quan رجال ، واللاعبة سما السقا - ذهبية - nunquan جروب B، واللاعبة دينا الزين - ذهبية - chang quan جروب B ، واللاعب شوقي ابو مويس - ذهبية - dao sho ، واللاعب محمد كنعان - برونزية - chang quanجروب C.