داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح لغدٍ الثلاثاء

وطن: أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر يوم الثلاثاء 6 نوفمبر 2018، سيكون للمتبقين من الحافلة الثامنة والحافلة التاسعة من كشف (10/29)، إضافة لحافلة الجوازات المصرية من الكشف الجديد المرفق أدناه.

ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 5:30 صباح الثلاثاء في صالة أبو يوسف النجار بخان يونس واصطحاب أمتعتهم للسفر، كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رابط الكشف الجديد: مـــن هُنــــا