خطة لانشاء سكة حديد تربط اسرائيل بالخليج .. ووزير إسرائيلي في مسقط لشرحها

رام الله-وطن: وصل وزير المواصلات الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" إلى العاصمة العمانية مسقط للمشاركة في مؤتمر دولي للمواصلات، وذلك بعد نحو أسبوعين من زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لهذا البلد هي الأولى منذ عام 1996.

وقال موقع "إسرائيل اليوم" الإخباري إن مشاركة كاتس في المؤتمر "تأتي في وقت تشهد فيه علاقات إسرائيل في المنطقة ازدهارا"، لافتة إلى أن كاتس "هو الوزير الرابع الذي يقوم بزيارة في المنطقة في غضون أسبوع".

وأضاف الموقع أن زيارة الوزير الإسرائيلي تأتي "بدعوة من نظيرة العُماني لعرض خطة مواصلات إقليمية لإنشاء سكة حديد بين إسرائيل والخليج يدفع بها بشكل مشترك مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وكشف الموقع أن "مبادرة المواصلات التي أطلق عليها اسم مسارات للسلام الإقليمي تعتمد على تمديد مخطط لسكك حديدية في شمال إسرائيل، من شأنها أن تربط ميناء حيفا بشبكة سكك حديدية في الأردن، سترتبط بدورها مع تلك الموجودة في السعودية ودول عربية سنية أخرى".

وذكر الموقع أن "التصور هو أن تشكل الشبكة نظام مواصلات إقليميا لتعزيز علاقات التجارة ودعم التعايش السلمي، وبموجب المبادرة سيتم مد خط سكة الحديد بين حيفا شرقا إلى الحدود الأردنية وستشمل أيضا محطة في جنين، في شمال الضفة الغربية، ما سيربط الفلسطينيين بالخطة الأوسع"، وفق تعبيرها.