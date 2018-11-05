الإغاثة الزراعية وجمعية تنمية المرأة الريفية تنظمان مؤتمر المرأة الريفية

رام الله-وطن: نظمت جمعية التنمية الزراعية و جمعية تنمية المرأة الريفية مؤتمر المرأة الريفية في مدينة نابلس، وذلك بمشاركة عنان الأتيرة نائب محافظ محافظة نابلس، وهاشم براهمة مدير عام الإغاثة الزراعية ، ونادية حرب مديرة جمعية تنمية المرأة الريفية، وبمشاركة جمعيات و أندية نسوية من مختلف المحافظات و ممثلين عن المؤسسات .

و افتتح الحفل بكلمة ترحيبية لمنسق الإغاثة الزراعية في محافظة نابلس ضرار ابو عمر ، حيث رحب خلالها بالمشاركات في المؤتمر ، و اضاف أن هذا الاحتفال يأتي بالتزامن مع مرور 35 عاما على تأسيس الإغاثة الزراعية و 30 عاما على تأسيس جمعية تنمية المرأة الريفية و هي المؤسسات التي لطالما عملت من أجل تعزيز القطاع الزراعي و الريفي و العاملين فيه و خصوصا النساء .

وتوجه ابو عمر بالتهنئة للنساء الريفيات الفلسطينيات الصامدات في وجه الاحتلال بمناسبة يوم المرأة الريفية.

بدروها هنات عنان الاتيرة نائب محافظ نابلس النساء الريفيات في يومهن العالمي، قائلة: إن هذا اليوم مميز للنساء الريفيات الفلسطينيات خصوصا وهن المرابطات و الحارسات للارض الصامدات في وجه الاحتلال ومستوطنيه.

وشددت الاتيرة على دور المرأة الريفية الفلسطينية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مضيفة أن النساء الفلسطينيات العاملات قادرات على اسناد انفسهن في المرتبة الاولى ووطنهن و اسرهن في المرتبة الثانية.

كما توجهت الاتيرة بالشكر للإغاثة الزراعية على دورها في دعم وتعزيز صمود المرأة الريفية من خلال البرامج و المشاريع و ورش العمل التي تنفذها المؤسسة و المؤسسات الشريكة لها و التي تستهدف النساء على وجه الخصوص ، و اعربت عن استعداد المحافظة للمساهمة في تعزيز صمود النساء الريفيات و مساعدتهن على انشاء مشاريعهن الخاصة من خلال صندوق التشغيل الفلسطيني .

وقال مدير عام الإغاثة الزراعية هاشم براهمة إن الإغاثة الزراعية من خلال برامجها و مشاريعها التي نفذتها خلال 35 عاماً ، وضعت نصب اعينها دوما المرأة الريفية الفلسطينية و كيفية تعزيز صمودها و تعزيز دورها على كافة الاصعدة الوطنية و الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و هو الحلم الذي تحقق اليوم من خلال المشاركة الواسعة للنساء و الجمعيات النسوية الريفية في هذا المؤتمر .

واضاف براهمة أن الإغاثة الزراعية و غيرها من المؤسسات لم تكن لتتقدم وتستمر في مسيرتها التنموية لو لم تكن المرأة جزءًا من هذه المؤسسات ، حيث تنمى للمرأة الفلسطينية الاستمرار في النضال من اجل تحصيل حقوقها .

من جانبها قالت مديرة جمعية التنمية الريفية نادية حرب، نحن اليوم نحتفل بيوم المرأة الريفية و هو اليوم الذي اقر لكل النساء الريفيات في العالم و لكن للمرأة الريفية الفلسطينية يوم مختلف ومميز فهي ناضلت في وجه الاحتلال و تحدت الة البطش كما رفاقها الرجال و ذلك بالإضافة لدورها في المجتمع كعاملة ومزارعة.

وختمت حرب كلمتها بالتحية لأمهات الشهداء و الاسرى و تمنت الفرج العاجل لاسيرات و اسرى شعبنا الفلسطيني .

يشار إلى أن الحفل تخلل كلمات رئيسية لممثلي المؤسسات و الفعاليات في محافظة نابلس و فقرات دبكة شعبية ، كما جرى نقاش مع المشاركات في المؤتمر وتم التطرق فيه للمشاكل و التحديات التي تواجه النساء الريفيات في فلسطين و سبل مواجهتها.