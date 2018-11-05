الجهاد تدين العقوبات الامريكية ضد إيران

رام الله- وطن: دانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بشدة، العقوبات الامريكية بحق إيران، قائلةً: أن الإدارة الامريكية تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية، وتمارس دور البلطجي في موقفها من ايران.

وقالت الحركة في بيان لها مساء الاثنين: إن "تعاقبَ القرارات الأمريكية العدائية ضد القضية الفلسطينية تارة وضد الشعوب العربية والإسلاميّة تارة أخرى يعزز من قناعة الشعب الفلسطيني بأن أمريكا هي التي تعيث فسادا في العالم بدون أي رادع، وما الدعم الامريكي لإرهاب الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني إلا امتداد للطغيان الأمريكي الفظ ضد شعوب العالم" حسب البيان .

وأضافت الحركة: "على شعوب العالم الحر أن تقف في مواجهة السياسة الأمريكية التي تعتمد عنجهية القوة، ولا تعير اهتماما للقيم ولكل القوانين الإنسانية".

يُشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أعادت، اليوم الإثنين، فرض جميع العقوبات التي رفعتها عام 2015 كجزء من الاتفاق النووي الإيراني، على إيران، كما زادت إدارة ترامب 700 شخصية ومؤسسة إيرانية، ومن ضمنهم 50 مؤسسة مالية على قائمة العقوبات.