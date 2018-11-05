الفنان بانكسي يبهر العالم بلوحة فنية عن جدار الفصل في معرض لندن السياحي الدولي

بيت لحم- وطن: أسدل الفنان العالمي الشهير بانكسي اليوم الاثنين، الستار عن لوحته داخل أروقة جناح فلسطين في معرض لندن السياحي الدولي (World Travel Market) ، التي تجسد معاناة الشعب الفلسطيني جراء جدار الضم والتوسع العنصري.

وتظهر اللوحة، ملائكة يحاولون هدم الجدار العنصري في رسالة من الفنان بانكسي لرفع مستوى وعي العالم بحقيقة الجدار الاحتلالي، وليعلم العالم بتأثيره على الشعب الفلسطيني.

وأشار بيان صحفي من وزارة السياحة والآثار، إلى أن الفنان العالمي بانكسي، لطالما كان مناصرا لفلسطين وللقضية الفلسطينية من خلال انتاجه لمجموعة مميزة من الرسومات العالمية والتي عملت على تبيان حجم معاناة الشعب الفلسطيني للعالم أجمع جراء الاحتلال وإجراءاته.

وأكدت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، والتي تترأس وفد فلسطين المشارك في فعاليات معرض لندن السياحي الدولي، على أهمية اللوحة الفنية الفريدة والرائعة للفنان العالمي بانكسي، وما تحمله من رسالة سياسية إنسانية فنية تروي للعالم أجمع ما يعانيه الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال وإجراءاته، والتي طالت كل شيء فلسطيني من البشر وحتى الشجر والحجر، وبالأخص في ظل تزامن فعاليات هذا المعرض مع الذكرى 101 لوعد بلفور المشؤوم.

وأشارت معايعة الى أن رسومات الفنان بانكسي أضافت لفلسطين نمطا سياحيا جديدا، ليضاف الى الأنماط السياحية في فلسطين. مشكلا بذلك عنصرا جديدا من عناصر الجذب السياحي ورافد إضافيا لأعداد الوفود السياحية التقليدية القادمة الى فلسطين.

وتزين جناح فلسطين بالعديد من الصور السياحية لأهم المواقع السياحية والأثرية التي تحتضنها فلسطين، مشكلا بذلك تحفة فنية جاذبة لأنظار العديد من مسؤولي القطاع السياحي من مختلف دول العالم، بالإضافة لممثلي القطاع السياحي العام أو الخاص من مختلف دول العالم، والعديد من الزائرين والصحفيين والمهتمين من رواد المعرض.

وبدورة فقد أكد مدير عام التسويق السياحي في وزارة السياحة والآثار ماجد اسحق، على أهمية معرض لندن السياحي الدولي والذي يحتفل هذا العالم بعامة الـ 35. حيث يزور المعرض كل عام أكثر من 50 ألفا من المهتمين بقطاع السياحة من حول العالم. ويقدم المعرض فرصة لالتقاء ممثلي القطاع السياحي الخاص للوجهات السياحية وتعريف بعضها ببعض، والتمهيد لتشبيك مباشر بين ممثلي القطاع السياحي الفلسطيني ونظرائهم حول العالم.