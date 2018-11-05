الاحتلال يفرج عن مدير حاجز "بيت حانون" ناصر الكيلاني بعد شهر من الاعتقال

رام الله-وطن: أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أمرًا بالإفراج عن مدير حاجز بيت حانون في الشؤون المدنية ناصر الكيلاني.

وأكد المتحدث باسم هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية وليد وهدان في تصريح صحفي، أن الاحتلال سيفرج عن الكيلاني خلال الساعات القادمة، دون توضيح أسباب اعتقاله.

وأضاف:" يبدو أن الاحتلال لم يجد أي تهمة يلفقها لمدير حاجز بيت حانون، فأفرج عنه".

واعتقل الكيلاني قبل شهر تقريباً، حين كان متوجها لزيارة أحد اقاربه في احدى مستشفيات الضفة وقد تم اقتياده إلى جهة مجهولة.