حماس تدين اعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران

غزة-وطن: دانت حركة حماس مساء الاثنين، بشدة إعادة فرض عقوبات أمريكية على إيران، مؤكدةً تضامنها ووقوفها إلى جانب إيران حكومةً وشعبًا.

وأكدت حماس في بيان لها أن "العقوبات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وإضعاف عوامل ومقومات الصمود في مواجهة المشاريع والمخططات الأمريكية".

وأوضحت أن تلك المخططات "تخدم وتعزز استقرار المشروع الصهيوني وأطماعه التوسعية على حساب القضية الفلسطينية والعربية والإسلامية من خلال العداء المستحكم والذي بدا واضحًا في المرحلة الأخيرة".

وأكدت حماس "تضامنها ووقوفها إلى جانب إيران حكومة وشعبًا، وإلى جانب كل القوى الحية في مواجهة هذه الغطرسة"

وشددت بالقول: "واثقون بأن هذه السياسة (فرض العقوبات) ستبوء بالفشل كما فشلت مثيلاتها في الماضي القريب".