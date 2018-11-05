قرار رئاسي بتعيين 200 شرطي جديد في بيت لحم

بيت لحم-وطن: قال محافظ بيت لحم كامل حميد، بان الرئيس محمود عباس، أعطى تعليماته بالموافقة على تعيين مئتي شرطي جديد لشرطة بيت لحم، وذلك لسد الحاجه والعجز في شرطة السياحة والمرور والأقسام الشرطية الاخرى في المدينة، وفي اطار التوصيات للجنة الرئاسية المكلفة بمتابعة اوضاع بيت لحم والتي تضم في عضويتها اللواء ماجد واللواء حازم عطا الله و حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح .

واضاف المحافظ حميد ان هذا القرار الرئاسي جاء في اطار حرص سيادته على تعزيز حالة الامن والاستقرار بمحافظة بيت لحم في اطار الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لخدمة ابناء شعبنا سيما وان بيت لحم تعتبر نموذجا للعالم عن واقع فلسطين.

واشار المحافظ حميد الى ان القرار الرئاسي يتضمن ايضا توفير عدد من السيارات للشرطة ونقل السجن إلى مبنى جديد مناسب كما يتضمن القرار دعم وتنفيذ عدد من المشاريع الخدماتية واتخاذ عدد من الإجراءات لتسريع بعض الملفات العالقة.

وأكد المحافظ حميد أن بيت لحم بقيمتها الدينية والتاريخية والاقتصادية، تحظى باهتمام من الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية باعتبارها نموذجا تاخيا ومحبة اسلامية مسيحية وتشكل نموذح تعايش على المستوى العالمي.

كما اشار المحافظ ان هذا القرار سيساهم بتعزيز الاجراءات والاستعدادات لاستقبال الاعياد الميلادية المجيدة بما يليق بهذه المناسبة الدينية والوطنية التي تحتضنها بيت لحم، والتي تشكل رسالة سلام وعدل ومحبة من فلسطين للعالم اجمع.