غياب ميسي "لا يعني الكثير" لمدرب إنتر ميلانو

وطن-وكالات: اعتبر مدرب إنتر ميلانو الإيطالي لوسيانو سباليتي، أن برشلونة الإسباني الذي يحل ضيفا على فريقه الثلاثاء في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، خطر حتى في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويغيب أفضل لاعب في العالم 5 مرات عن فريقه منذ تعرضه لكسر في الذراع خلال مباراة في الدوري المحلي ضد إشبيلية في 20 أكتوبر الماضي، إلا أن الفريق الكتالوني فاز في المباريات الأربع التي خاضها في مختلف المسابقات بغيابه.

ورغم أن فترة الأسابيع الثلاثة التي قال برشلونة أن ميسي سيغيب فيها لم تنقض بعد، فإن المدرب إرنستو فالفيردي أدرج اسمه ضمن تشكيلة مباراة الثلاثاء، دون أن يتضح ما اذا كان سيشارك أم لا.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد الاثنين بشأن المباراة، قال سباليتي: "ميسي هو حبة كرز على قالب حلوى. هو صاحب القميص الذي يطلبه الأولاد الذين يحلمون بأن يصبحوا لاعبي كرة قدم. لكن برشلونة أظهر أنه - حتى في غيابه - يتمتع بالذهنية لتطوير أدائه، وهو ما يصنع الفارق".

وأضاف: "إذا لعب ميسي فهذا مصدر قلق للجميع، إلا أن المقاربة لا تختلف. نحن نواجه أحد أقوى الفرق في العالم. علينا أن نكون أفضل في قراءتنا للمباراة، لكننا سنغطي مساحات، وليس لاعبين".

وكان برشلونة قد فاز على ملعبه كامب نو 2-صفر على إنتر في الجولة الثالثة، ويتصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط عن الفريق الإيطالي صاحب المركز الثاني، في حين يملك كل من توتنهام الإنجليزي وأيندهوفن الهولندي نقطة واحدة قبل لقائهما في لندن، الثلاثاء.

واعتبر سباليتي أن برشلونة من أبرز المرشحين للقب الأوروبي هذا الموسم، متسائلا: "هل قال (مدرب يوفنتوس ماسيميليانو) أليغري إن برشلونة هو المرشح الأوفر حظا للفوز بلقب المسابقة؟ أنا أيضا مع هذا الرأي".

واوضح: "إنه الفريق الأكثر تجهيزا للفوز"، لكن المباراة ستكون "اللحظة المناسبة لإظهار قيمتنا" بعد 7 انتصارات متتالية في الدوري الإيطالي، جعلته يحتل المركز الثاني خلف يوفنتوس بطل المواسم السبعة الأخيرة.