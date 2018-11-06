الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة

رام الله- وطن: شنَّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالاتٍ خلال اقتحامات لها طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وطالت عمليات الاعتقال الشابيْن محمد عصام خالد وأحمد شعبان نوفل من منزليهما في بلدة جيوس شرق قلقيلية، فيما استهدف شبان قوات الاحتلال بعددٍ من الزجاجات الحارقة والعبوات محلية الصنع في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وجرى اعتقال الشقيقيْن عامر ومهدي الظاهر من منزلهما في مخيم الجلزون شمال رام الله. والشاب محمد حمزة صلاح الدين، بعد مداهمة وتفتيش منزله في بلدة حزما كما تم دهم بلدة عناتا ومصادرة عدد من كاميرات المراقبة في المحال التجارية.

واستجوبت قوات الاحتلال ميدانياً الشاب سامر لطفي قرب منزل الشهيد رائد الصالحي في مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم

وداهمت دوريات الاحتلال مناطق واسعة في سلفيت بينها لدة الزاوية غرب سلفيت وتُداهم أحد المنازل وبلدة بديا وقراوة بني حسان. وتعيد اعتقال الأسير المحرر أدهم إسماعيل صابر من بلدة الزاوية.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً قرب النادي الأرثوذكسي في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، واقتحمت بلدة بني نعيم شرق الخليل وبلدة عَجّة جنوب جنين.

واعتقل الاحتلال من بلدة بيت أمر شمال الخليل محيي الدين حمدي ابو ماريا ويحيى فلاح حمدي ابو ماريا ومن يطا جنوب الخليل جرى اعتقال محمد سمير ابو عرام.