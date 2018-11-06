الاحتلال يهدد الشاب إبراهيم عوض الله بعدم المشاركة بالفعاليات المقاومة له

بيت لحم- وطن: هددت قوات الاحتلال الناشط الشبابي الإعلامي إبراهيم عوض الله من قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، بعدم المشاركة في الفعاليات الوطنية، المقاومة للاحتلال.

وقال عوض الله، إن قوة من جيش الاحتلال داهمت منزل والده فجر اليوم، بطريقة وحشيه وقاموا بالعبث في كافة محتويات الغرفة الخاصة به، مشيرا الى انه تم فحص جهاز حاسوبه، وجهازه الخلوي.

وأضاف، أنه تم التحقيق معه حول نشاطه الإعلامي وعلاقته المباشرة مع وسائل الاعلام، من خلال تزويدهم بالأخبار والصور، وتوجيه التهمة له أنه المسؤول عن تنظيم الفعاليات المقاومة للاحتلال في قريته، وهددوه بعدم مواصلة ذلك والا سيتم اعتقاله.

"وفا"