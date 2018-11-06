الاحتلال يقرر هدم منزل عائلة منفذ عملية بركان في طولكرم

طولكرم - وطن: أصدار جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، اليوم الثلاثاء، أمراً بهدم منزل منفذ عملية بركان الشاب أشرف نعالوة، بقرية الشويكة في طولكرم.

وقال الناطق بلسان جيش الاحتلال، إن أمر الهدم مخصص للطابق التحت أرضي والطابق الأرضي في المبنى، اللّذين سكن بهما المطارد نعالوة.

وتمّ منح العائلة حتّى يوم الأحد القادم، قبل تنفيذ الأمر، حيث تستطيع تقديم التماس لمحكمة الاحتلال العليا.

وتتهم سلطات الاحتلال الشاب أشرف نعالوة بتنفيذ عملية إطلاق نار في المنطقة الصناعية "بركان" في السابع من شهر تشرين أول الماضي، أسفرت عن مقتل مستوطنين وجرح آخر.