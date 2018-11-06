الاحتلال يمنع سفر 8 مواطنين عبر الكرامة

اريحا- وطن: منعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي 8 مواطنين من السفر عبر معبر الكرامة مع الجانب الأردني يوم الاثنين بحجة المنع الأمني.

وذكرت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها الثلاثاء أن 4257 مسافرًا تنقلوا في كلا الاتجاهين من المعبر أمس.

وبيّنت أن عدد المغادرين من المعبر بلغ 2207 مسافرين والقادمين 2050مسافرًا فيما أعاد الاحتلال 8 مواطنين.

ومن المقرر أن يعمل معبر الكرامة اليوم من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 09:30 مساءً في كلا الاتجاهين.