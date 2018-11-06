مصر ترجئ زيارة وزير خارجية البرازيل بعد تعهد رئيسها بنقل السفارة للقدس

وطن-وكالات: قالت وزرارة الخارجية البرازيلية "إن مصر طلبت إرجاء زيارة وزير الخارجية البرازيلي ألويسيو نونيز فيريرا إلى القاهرة في خطوة اعتبرها مصدران دبلوماسيان أنها تعود إلى تعهد الرئيس البرازيلي المنتخب بولسونارو بنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل ابيب إلى القدس".

وكان من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية البرازيلي إلى القاهرة في زيارة رسمية تبدأ في الثامن من الشهر الجاري وتستغرق ثلاثة أيام، وكان من المقرر ان يلتقي خلالها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبنظيره المصري سامح شكري.

وأفادت الوزارة "بأن الخارجية المصرية أرجأت زيارة نونيز فيريرا، متعللة بتعارضها مع جدول أعمال كبار المسؤولين".

يذكر ان مصر كانت قد أعربت عن استيائها من تعهد الرئيس البرازيلي المنتخب بنقل سفارة بلاده الى القدس.