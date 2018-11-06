شرطة الاحتلال توصي برفع وتيرة اقتحام الأقصى من قبل أعضاء الكنيست

رام الله-وطن: ذكرت القناة العبرية السابعة، اليوم الثلاثاء، أن قائد شرطة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة "يورام ليفي" قدّم توصية بإمكانية زيادة وتيرة اقتحام النواب الإسرائيليين في الكنيست للمسجد الأقصى.

وحسب شرطة الاحتلال، لا توجد أحداث غير اعتيادية في الأقصى، ولا معلومات استخبارية عن أحداث متوقعة، وإن استمرت الحالة على ما هي عليه يمكن السماح لأعضاء الكنيست اقتحام الأقصى دون شروط.

وأضافت القناة الإسرائيلية، أن القرار الآن أمام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومن المتوقع أن لا يتعجل في اتخاذ قرار زيادة وتيرة اقتحام الأقصى من قبل أعضاء "الكنيست"، تخوفاً من توتر العلاقات مع الأردن.

يذكر، أن رئيس حكومة الاحتلال اصدر قرارا في أيلول 2015 يمنع أعضاء الكنيست والوزراء من اقتحام الأقصى، وفي تموز الماضي سمح لهم الاقتحام مرّة كل ثلاثة أشهر.