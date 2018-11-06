منع إقامة مباراة لمنتخب نسائي إسرائيلي في كتالونيا

وطن: نجحت ضغوطات حركة المقاطعة العالمية ضد دولة الاحتلال، المعروفة بـ"بي دي اس" بمنع مباراة للمنتخب النسائي الاسرائيلي لكرة الماء من مدينة في كتالونيا.

وكان من المفترض أن يلعب المنتخب الاسرائيلي اليوم الثلاثاء أمام منتخب فرنسا، وصيف بطل العالم في التصفيات المؤهلة لبطولة العالم في مدينة مولينس بكتالونيا، لكن المسؤولون هناك خضعوا لضغوطات حركة المقاطعة.

وعلم المسؤولون عن البعثة الرياضية الإسرائيلية التي هبطت في إسبانيا بعد أن منيت بخسارة في اليونان، أنه حتى الآن لم يتم تبليغها عن العثور على مكان بديل للمباراة.

وكان المنتخب لعب مؤخرا لأول مرة في بطولة كرة الماء الأوروبية، التي أجريت في برشلونة، ولم تكن هناك أية مشكلة، هذا الأمر جعلهم يستغربون من خبر إلغاء المباراة.