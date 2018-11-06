نقابة جوال لوطن:سنواصل التصعيد ومطلبنا تجميد الضمان ومن ثم الحوار

رام الله-وطن: قال الناطق باسم نقابة جوال، وعضو النقابات واللجان العمالية الحرة عبد الله دغلس، لـوطن: إن نقابة جوال والى جانب جميع النقابات العمالية الحرة تطالب بتجميد قانون الضمان الاجتماعي، ومن ثم الحوار حول بنوده، وفي حال لم تستجب الحكومة لهذه المطالب فإننا سنواصل التصعيد .

واكد دغلس أن تجاهل الحكومة لمطالب الالآف الذين نزلوا الى الشارع، ليس مقبولاً وعلى الحكومة والجهات المعنية النزول عند رغبات الشارع وتحقيق مطالب الناس.

وبين أن لدى نقابة جوال والنقابات الحرة الأخرى 31 بنداً تم تقديمها للكتل النيابية في المجلس التشريعي، وأن النقابات ستواصل حراكها من أجل تنفيذ جميع مطالبها .

ورداً على تصريحات أعضاء في مؤسسة الضمان والحكومة أن أعداداً قليلة يتظاهر رفضاً للقانون، قال دغلس: نطالب الحكومة بتنظيم استفتاء عام حول القانون ونحن سنقبل النتائج .

ولفت إلى أن من اهم مطالب النقابات هي أن يصبح القانون اختيارياً وليس اجبارياً على الاقل لفترة تمهيدية إلى حين اقتناع الناس فيه، وتحديد فرق العمله للقانون، وربطه بغلاء المعيشة، وحل مشكلة موظفي القدس، بالاضافة الى العديد من المطالب .

وقال دغلس: إن الحكومة لم تدعنا للحوار، وأن اللقاء الوحيد الذي عقد بيننا هو اللقاء مع الكتل النيابية في المجلس التشريعي وبعد ذلك لم ندع من أي طرف آخر، داعياً جميع الموظفين للمشاركة بالاعتصام المركزي الرافض للقانون يوم 12.11.2018 .

وكانت النقابات واللجان العمالية الحرة وعددها 32 قد اصدرت بياناً اليوم الثلاثاء عقب اجتماع ضم ممثلين عنها أكدت فيه رفضها القاطع لتطبيق أي قوانين تتعلق بحقوق العمال الثابتة دون توافق، داعيةً كافة الشركات والمؤسسات الى ضرورة عدم التسجيل وعدم رفع أسماء ورواتب الموظفين والعمال لصندوق الضمان.

كما شددت النقابات على دعمها الكامل لمطالب الشارع الفلسطيني المتمثل بالحراك ضد قانون الضمان الإجتماعي بصيغته الحالية، قائلةً إنها تعمل على تنسيق دائم معهم و أنها ملتزمة بكافة القرارات المشتركة التي تصدر والهادفة لتحقيق مطالبهم.

واعتبرت النقابات أن تجاهل نداءات العمال ومطالباتهم بتجميد العمل بالقانون وإعادة دراسته وصياغته هو مصادرة لحقوق العمال الدستورية والقانونية.

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يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة رامي الحمدالله، جدولاً زمنياً للانضمام لقانون الضمان الاجتماعي.

وشدد المجلس على أن الحكومة جادة في التوصل إلى توافق بشأن قانون الضمان الاجتماعي، وأعلن عن انطلاق الحوار مع جميع الأطراف ذات العلاقة بقانون الضمان الاجتماعي.