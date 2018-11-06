العثور على 200 مقبرة جماعية في مناطق عراقية كانت تحت سيطرة "داعش"

وطن: أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها نشر اليوم الثلاثاء، العثور على أكثر من 200 مقبرة جماعية في مناطق بالعراق، كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" .

وجاء في التقرير: "بناء على المعلومات القادمة من السلطات العراقية، وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، تم توثيق 202 مقبرة جماعية، أغلبها في محافظة نينوى (95) وكركوك (37) وصلاح الدين (36) والأنبار (24)".

وتابع التقرير: "وفقا لتقييم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان، يدفن في هذه المقابر من 6000 إلى 12000 قتيل".

كما يرجح الخبراء وجود المزيد من المقابر في هذه المناطق.