جامعة القدس تفتتح أول مركز للمحاكاة والفنون البصرية في فلسطين

وطن: تحت رعاية رئيسها أ.د. عماد أبو كشك، افتتحت جامعة القدس في معهد الطفل بحرمها في بيت حنينا، مركز المحاكاة والفنون البصرية، الذي يعد المركز الأول من نوعه في فلسطين، والذي سيوفر أحدث البرامج التدريبية والتعليمية في مجالات العلوم الاجتماعية والفنية.

وحضر الافتتاح جمع غفير من ممثلي المؤسسات التربوية والاجتماعية اضافة لممثلين عن القطاع الخاص.

وقال نائب رئيس الجامعة التنفيذي أ.د. حسن دويك إن جامعة القدس تفخر بافتتاح هذا المركز في قلب مدينة القدس، والذي سيسهم في تطوير الكفاءات واكساب المهارات للطلبة المبدعين والتربويين والفنيين المقدسيين وغيرهم من خلال البرامج التدريبية المختلفة التي يقدمها أبرز المختصين في مجالات الارشاد النفسي والاجتماعي والتربوي، وكذلك برامج الفنون البصرية كالتصوير وصناعة الأفلام، إضافة للاستديو التربوي لتصوير الحلقات التلفزيونية والتربوية.

وبيّن أ.د. حسن دويك أن جامعة القدس تعاونت مع العديد من الأفراد والمؤسسات المقدسية لإنجاح هذا المشروع الهام، من المخرجين والمصورين والمنتجين للأفلام، وكذلك مهندسي الشبكات والخبراء في المجالات التربوية والفنية إضافة للمؤسسات العاملة في هذه المجالات.

من جهتها أوضحت نائب رئيس الجامعة لشؤون القدس د. صفاء ناصر الدين أن افتتاح مركز الفنون والمحاكاة البصرية في جامعة القدس يضاف لسلسلة مراكز الجامعة في مدينة القدس والتي تقود الجامعة من خلالها العديد من المبادرات المجتمعية لتطوير الحياة الأكاديمية والمهنية في المدينة.

كما أكدت د. ناصر الدين على أن الجامعة ستعمل جاهدة على التشبيك مع مختلف المؤسسات المقدسية وغيرها ذات العلاقة لتطوير البرامج والمشاريع المشتركة في سبيل تبادل الخبرات واستقطاب الكفاءات.

وقال مدير معهد الطفل في الجامعة د. يحيى حجازي ان مركز المحاكاة والفنون البصرية يعتبر أحد مشاريع المعهد والتي يسعى من خلالها لخلق حلقات وصل بين الجامعة والمجتمع المحلي، حيث يعمل المعهد منذ تأسيسه على توفير الخدمات التربوية والعلاجية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتدريب الكوادر المهنية واجراء الدراسات والبحوث في الصحة النفسية، وفي المجالات التربوية.

كما قدّم د. حجازي شرحاً مفصلاً حول برامج المركز واحدث المعدات التي ستستخدم في هذه البرامج.

واشادت أ. دارين الجد من مؤسسة التعاون بالشراكة المثمرة مع جامعة القدس في تنفيذ العديد من المشاريع، لا سيما مشروع مركز المحاكاة والفنون البصرية، وقالت: "نؤمن في مؤسسة التعاون أن هذا المركز سيكون مصنعاً لانتاج العلوم والمعارف وخلق الأفكار الابداعية وتعزيز المهارات المختلفة".

وتجوّل الضيوف والمشاركون في الافتتاح في مركز المحاكاة والفنون البصرية مطلعين على أقسامه المختلفة والمعدات الحديثة التي جُلبت خصيصا لبرامجه المتميزة.

هذا ويهدف مركز المحاكاة الذي أطلقته جامعة القدس بالشراكة مع مؤسسة التعاون والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، لتوفير حيز مكاني مهني آمن لمناقشة قضايا تربوية بصورة خلاقة، وتوفير إطار تدريبي يتسم بالابداع يتمكن المتعلم من خلاله من اكتساب المهارات المختلفة، وكذلك اكساب الطلبة مهارات التصوير المهني وصناعة الأفلام القصيرة.

كما يضم المركز استديو تربوي يلبي احتياجات التدريب والتصوير، وعقد المؤتمرات الصحفية، حيث سيخدم الجامعة والمؤسسات المقدسية الأخرى في هذه المجالات