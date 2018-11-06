مشاهير هوليوود يجمعون 60 مليون دولار لصالح جيش الاحتلال

وطن: جمع مشاهير هوليوود مبلغا قياسيا قدر بنحو 60 مليون دولار لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حفل “أصدقاء الجيش الإسرائيلي” السنوي، الأسبوع الماضي.

وحضر الحدث الذي بيعت تذاكره بالكامل أكثر من 1200 مؤيد لإسرائيل، بما في ذلك مجموعة من ألمع نجوم هوليوود مثل أشتون كوتشر، فاريل ويليامز، جيرارد بتلر، كاثرين ماكفي، الذين جاءوا للتعبير عن دعمهم لجيش الاحتلال في الفعالية التي نُظمت بفندق “بيفرلي هيلتون” في بيفرلي هيلز بمقاطعة لوس أنجليس الأمريكية.

وعبر منظم الحدث وعضو مجلس “أصدقاء الجيش الإسرائيلي”، حاييم سابان، عن مدى سعادته بالحضور قائلا: “مسرورون للغاية لأن العديد من أعضاء المجتمع المحلي، بما في ذلك الشخصيات الرئيسية في هوليوود، يجتمعون لمساعدتنا في دعم الرجال والنساء الشجعان في الجيش الإسرائيلي. وأضاف “دعم هؤلاء الأبطال هو واحد من أعظم الأمور المشرّفة التي قمت بها في حياتي”.

وتضمن برنامج الحفل عرضا لـ”تاريخ إسرائيل” على مدى السبعين عاما الماضية من خلال روايات الجنود وحملات الجيش المختلفة ضد الفلسطينيين، إلى جانب مشاركة عدد من جنود الاحتلال السابقين والحاليين.

وكان حفل العام الماضي قد جمع 53.8 مليون دولار، وتشير المعلومات إلى أن المساهمات قد زادت سنويا على مدى السنوات الثلاث الماضية. ففي عام 2015، جمع هذا الحفل 31 مليون دولار، أي نصف ما تم جمعه هذا العام.

ووفقًا لبيان صادر عن منظمة “أصدقاء الجيش الإسرائيلي”، فإن الأموال التي يتم جمعها ستستخدم “لتوفير الخدمات التي يحتاجها الجيش بشدة ويستحقها مثل: المنح الدراسية الأكاديمية للمحاربين القدامى، والمساعدة المالية للجنود المحتاجين، ومساعدات ضرورية للمحاربين القدامى المصابين وأسر الجنود القتلى، بالإضافة إلى أسابيع من الراحة والاستجمام لوحدات الجيش الإسرائيلي بأكملها، وتوفير المرافق التعليمية والثقافية والترفيهية”.

ويعتبر دعم الحكومة والمنظمات الأمريكية للجيش الإسرائيلي حجر الزاوية لقدرة إسرائيل على مواصلة احتلالها المستمر للضفة الغربية وقطاع غزة. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، دخلت حيز التنفيذ أكبر حزمة مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل- على مدى العشر سنوات الماضية- وقيمتها 38 مليار دولار.

القدس العربي