العمادي بغزة خلال أيام ويعلن: عن منحة قطرية لـ50 ألف أسرة

وطن: قال السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مساء اليوم الثلاثاء، إنه سيصرف مساعدات نقدية عاجلة لـ 50 ألف أسرة من سكان قطاع غزة بقيمة 100 $ لكل عائلة .

وستتم عملية صرف المساعدة النقدية خلال الأيام القليلة المقبلة بإجمالي 5 مليون دولار أمريكي عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، لكافة الأسر التي تمت عملية اختيارها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة وضمن معايير دقيقة.

وأوضح السفير العمادي أنه سيزور المنطقة خلال أيام للإعلان عن تنفيذ رزمة أخرى من المشاريع الإنسانية في كافة القطاعات والبرامج الإنسانية المختلفة، في إطار الدور الإنساني المستمر الذي تقوم به دولة قطر لدعم صمود قطاع غزة وبتوجيهات من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفق ما أورده موقع اللجنة القطرية لإعمار غزة.

وطالب العمادي، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بضرورة التدخل العاجل لحل المشاكل الإنسانية لسكان ً قطاع الإغاثة والصحة والقطاعات القطاع، محذرا من التدهور الخطير الذي تشهده كافة القطاعات خصوصا الخدماتية.

وتأتي هذه المساعدة لسكان قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة وبعد أيام من تقديم المنحة ً لتزويد قطاع غزة بالوقود لحل مشكلة الكهرباء في الوقت الذي القطرية التي تقدر ب 10 مليون دولار شهريا ً على جداول الكهرباء بعد التزام دولة قطر بدفع ثمن الوقود الذي يتم ًملحوظاً شهد فيه سكان القطاع تحسنا تزويد محطة توليد الكهرباء به بالتنسيق مع الأمم المتحدة.