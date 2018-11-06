إلغاء لقاء بين نتنياهو وبوتين في باريس

وطن: كشفت هيئة البث الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، عن إلغاء اللقاء المقرر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في باريس.

وأشارت الهيئة الى أن اللقاء، الذي تم تنسيقه سابقا بين الطرفين، كان يفترض عقده 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بباريس، خلال إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

ونقلت الهيئة عن مصدر في مكتب نتنياهو، لم تسمه، القول، إن القرار جاء استجابة لطلب فرنسي بعدم إجراء لقاءات جانبية خلال إحياء المناسبة.

ويتوقع أن يصل إلى فرنسا أكثر من 60 رئيسا ورئيس وزراء حول العالم.

وأشارت إلى أنه لم يتم الاتفاق على موعد جديد.

وأفادت الهيئة بأن روسيا ما زالت غاضبة من إسرائيل بسبب “تسببها” بإسقاط طائرة روسية أدت إلى مقتل 15 عسكريًا في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأفادت الهيئة بأنه “وبعد إلغاء اللقاء بين بوتين ونتنياهو، فإنه من المحتمل أن يلغي نتنياهو زيارته لباريس أيضا”.

وأمس، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن “تجدد القصف الإسرائيلي على أهداف سورية لن يعرض الأمن للخطر فقط، بل سؤدي إلى عدم استقرار” في المنطقة.

الاناضول