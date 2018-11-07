الرئيس البرازيلي الجديد يبدي تردّداً بقراره نقل سفارة البرازيل إلى القدس

وطن- وكالات: أبدى الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو، تردّداً إزاء قراره نقل سفارة بلاده من تلّ أبيب إلى القدس، مشدّداً على أنّ القرار بهذا الشأن "لم يُتّخذ بعد"، وذلك بعد أقلّ من أسبوع على إعلانه نيّته تنفيذ وعده الانتخابي بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المقدّسة.

وفي أول زيارة له إلى العاصمة برازيليا منذ انتخابه رئيساً سئل بولسونارو من الصحافيين عن الزيارة التي كان وزير الخارجية البرازيلي ألويسيو نونيس يعتزم القيام بها إلى مصر والتي أعلنت القاهرة إرجاءها إلى أجل غير مسمّى، في قرار عزته برازيليا إلى تضارب في الجدول الزمني وليس إجراء انتقامي لقرار نقل السفارة إلى القدس.

وقال بولسونارو "بحسب معلوماتي فإن الأمر يتعلّق بتضارب في الجدول الزمني"، مشدّداً على أنّه "سيكون أمراً سابقاً لأوانه أن يتّخذ بلد إجراءات انتقامية رداً على إجراء لم يتقرّر بعد".

وأضاف الضابط السابق الذي سيتسلّم مهامه الرئاسية في الأول من يناير إنّ "من يقرّر أين تقع عاصمة إٍسرائيل هو الشعب، دولة إسرائيل".

ويمثّل تصريح بولسونارو تحوّلاً عمّا كان أعلنه في تغريدة نشرها على تويتر الخميس الماضي وأكّد فيها أنّ بلاده ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، لتصبح ثاني أكبر دولة بعد الولايات المتحدة تقوم بهذه الخطوة المثيرة للجدل.

وكتب بولسونارو، اليميني المتشدّد، في تغريدته "كما سبق لنا وأن أعلنّا خلال الحملة (الانتخابية)، نعتزم نقل سفارة البرازيل من تلّ أبيب إلى القدس"، مؤكّداً أن "إسرائيل دولة تتمتّع بالسيادة وعلينا أن نحترم ذلك تماماً".

ويومها سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى الترحيب بقرار الرئيس المنتخب، معتبراً أنّه قرار "تاريخي". وقال نتانياهو في بيان "أهنّئ صديقي الرئيس المنتخب جايير بولسونارو على نيّته نقل السفارة البرازيلية إلى القدس، في خطوة تاريخيّة وصحيحة ومثيرة".

المصدر: (أ ف ب)