الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من الضفة

رام الله- وطن: شنت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقال، الليلة الماضية وفجر اليوم، في عدد من محافظات الضفة الغربية.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحام المستوطنين لقبر يوسف، أصيب بها عدد من الشبان.

واقتحمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في بيتونيا غرب رام الله ومخيم الأمعري، وبلدة تقوع جنوب بيت لحم، ويعبد في بيت لحم.

وعرف من معتقلي الضفة فجر الأربعاء:

١. النائب محمد أبو جحيشة- إذنا غرب الخليل

٢. علاء الشبراوي- مخيم نور شمس بطولكرم

٣. محمد العزب- مخيم نور شمس

٤. أحمد مجاهد رضوان- عزون شرق قلقيلية